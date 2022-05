Adriana, studentessa catanese alla conquista degli States

Ha sfruttato la pandemia per poter realizzare un sogno.

CATANIA – Adriana Burrasca ha sedici anni e tanto entusiasmo nell’animo che contraddistingue la giovane età. Frequenta il terzo anno del liceo classico “Concetto Marchesi” di Mascalucia: ha scelto un percorso scolastico che le desse l’opportunità di comprendere meglio il mondo contemporaneo. Tra pochi mesi partirà per gli Stati Uniti grazie all’agenzia “YouAbroad”. La pandemia e la conseguente emergenza sanitaria hanno portato a riconsiderare le nostre abitudini, svilendo le iniziative dei ragazzi e disabituandoci all’interazione. A patirne soprattutto giovani e giovanissimi, costretti all’isolamento forzato e vessati ulteriormente dalle preoccupazioni dei “grandi” in merito al contagio e alle terribili conseguenze da esso involte.

L’inibizione nei confronti di attività un tempo consuete come quelle sportive, viaggi e momenti di socialità, tuttavia, non hanno scalfito l’intraprendenza di chi, come Adriana, ha sfruttato questo periodo di riflessione come una seconda genesi che possa dare vita a delle nuove strade, si spera floride e ricche di nuove opportunità. Così, nasce l’approfondimento per i viaggi-studio all’estero e l’interesse nei confronti di una cultura, apparentemente così simile alla nostra in quanto occidentale, ma diametralmente diversa come diversi saranno i chilometri e i mesi che separeranno la giovane dalla famiglia e in particolar modo del padre, anch’egli assetato di indipendenza e curiosità, soddisfatte dall’impiego in esercito che nei prossimi mesi riserverà un’altra partenza in casa.

“Gli ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia, sono stati per noi giovani particolarmente impegnativi. Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria – racconta Adriana – hanno condizionato profondamente il nostro modo di vivere, impedendoci di condividere le lezioni in classe con i nostri amici e privandoci di fondamentali momenti di socializzazione. Nonostante questo, ho sempre cercato di “valorizzare” il tempo trascorso a casa coltivando nuove passioni e prefiggendomi nuovi traguardi. Durante il “lockdown”, infatti, mi sono interessata e documentata sui viaggi-studio all’estero. Insieme ai miei genitori ho valutato i vari Paesi che forniscono questa opportunità a noi studenti e alla fine ho scelto di vivere un esperienza di studio negli Stati Uniti. Per concretizzare il mio sogno ci siamo affidati all’agenzia “YouAbroad” specializzata nelle esperienze formative all’estero. Dal mio primo colloquio con “YouAbroad” sono passati sedici mesi circa – racconta – durante i quali ho dovuto dividermi tra gli impegni scolastici e il perfezionamento della lingua inglese con il solo obiettivo di realizzare il mio progetto di studio e, ora che mancano pochi mesi alla mia partenza, mi sento soddisfatta dei risultati raggiunti e impaziente di partire per questa stimolante avventura. Dopo il diploma mi piacerebbe studiare psicologia o criminologia, magari in una delle prestigiose università degli Stati Uniti”, si racconta Adriana, con la volontà che altri coetanei possano prendere esempio.

L’invito, infatti, è rivolto a tutti i lettori per conferire nuovamente fiducia alle nuove generazioni con l’augurio che presto si torni alla totale ripresa delle vita “normale”.