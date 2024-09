Un Catania solido e di personalità schianta la Juve U23: 3-1

Bella e convincente prestazione degli uomini di Toscano

CATANIA – Un Catania di personalità. Operaio ma di battaglia, espugna il campo di Biella infliggendo alla Juve U23 un perentorio 3-1. Per i rossoazzurri è una vittoria che ha confermato quanto di pregevole era stato già visto lunedì scorso nel vittorioso match casalingo contro il Benevento.

Tre punti importantissimi e quasi mai in discussione. Nonostante un avvio nel quale gli uomini di Toscano hanno parecchio recriminato: al terzo di gioco, infatti, l’assistente di linea alzava la bandierina dopo che Lunetta aveva insaccato alle spalle di Daffara. Le immagini televisive (in Serie C, non c’è Var) confermeranno che la rete era assolutamente regolare. Ne scaturisce un comprensibile nervosismo sulla panchina etnea ed a farne le spese sarà il ds Faggiano allontanato con un rosso dal direttore di gara. Un giallo lo prenderà anche mister Toscano.

Tuttavia, al minuto 24 ci pensa Anastasio, con una staffilata rasoterra su punizione a restituire il maltolto: 0-1 e vantaggio meritato per il Catania in un primo tempo che fila via senza alcun sussulto.

La ripresa si apre con Inglese in campo. Il neo acquisto non si fa pregare e, soprattutto, attendere. Palleggio in area di rigore e sinistro che si insacca sotto l’incrocio. E siamo appena al quarto d’ora del secondo tempo: 0-2. Dieci minuti dopo Ierardi rimedia secondo giallo ed espulsione. Toscano passa al 3-4-2, entra Quaini ed esce Lunetta. Ma l’inferiorità numerica dura meno di un minuto: Papadopulos, sul fronte opposto, la fa grossa entrando in malo modo su Anastasio. Espulsione e parità numerica ristabilita. Dieci contro dieci.

I padroni di casa, al 79′, riaprono però i giochi. Gran botta al volo da fuori area di Afena-Gyan: 1-2. Ma il Catania, siamo ripetitivi, dimostra davvero una gran personalità: all’83’ Quaini in mischia mette il suggello definitivo. 1-3.

Da Biella arriva un gran bel segnale per il campionato del Catania. Ma, adesso, piedi per terra e testa al Picerno che sabato prossimo arriva al Massimino.

Tabellino

JUVENTUS U23: Daffara G.(P), Stivanello R., Felipe P., Scaglia F. (20′ st Semedo L.), Comenencia L., Macca F. (31′ st Palumbo M.), Peeters D. (dal 31′ st Owusu A.), Cudrig N., Papadopoulos C., Guerra S.(C), da Graca C. (dal 13′ st Afena-Gyan F.). A disposizione: Afena-Gyan F., Amaradio L., Citi A., Faticanti G., Ledonne N., Mulazzi G., Owusu A., Palumbo M., Perotti C., Savio F., Scaglia S.(P), Semedo L., Turco S., Vinarcik J.(P). Allenatore: Montero.

CATANIA: Bethers K.(P), Ierardi M., Castellini A.(C), Di Gennaro M., Guglielmotti D., Di Tacchio F. (38′ pt De Rose F.), Sturaro S., Anastasio A., Carpani G. (1′ st Inglese R.), Luperini G. (22′ st Stoppa M.), Lunetta G. (dal 26′ st Quaini A.). A disposizione: Adamonis M.(P), Butano D.(P), Ciniero E., Corallo C., De Rose F., Forti C., Inglese R., Quaini A., Raimo A., Stoppa M. Allenatore: Toscano.

Reti: 25′ pt Anastasio A. (Catania) , 16′ st Inglese R. (Catania), 34′ st Afena-Gyan F. (Juventus U23), 39′ st Quaini A. (Catania).

Ammonizioni: 45’+2 pt Scaglia F, 23′ st Macca F. (Juventus U23), 29′ pt Ierardi M., 43′ pt Luperini G., 11′ st Di Gennaro M., 25′ st Ierardi M. (Catania).

Espulsioni: 25′ st Ierardi M. (Catania), 27′ st Papadopoulos C. (Juventus U23)