Catania, spacciano droga per strada: arrestati due giovani pusher

I due sono stati trovati in possesso di crack, cocaina e marijuana

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: due giovani catanesi di 22 e 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Fontanarossa. L’arresto dei due pusher è avvenuto in via Capo Passero.

I Carabinieri, si legge in un comunicato del Comando provinciale, hanno monitorato i movimenti sospetti dei due giovani, che si erano divisi i compiti, organizzandosi in modo tale da essere supportati anche da vedette che li avvisavano di eventuali pericoli.

Lo spaccio di droga a Catania

Il 22enne era quello incaricato del contatto diretto con i clienti e si era sistemato sotto i portici di una palazzina, dove gli investigatori hanno scorto file di auto in attesa del proprio turno per l’acquisto di droga.

I militari, quindi, approfittando di un momento in cui c’era molta confusione, si sono avvicinati a bordo di un’auto civetta e mimetizzati tra gli altri acquirenti. Mentre il giovane pusher mostrava loro i diversi tipi di droga un’altra squadra di Carabinieri, posizionata a distanza ha atteso il segnale dai colleghi in borghese per entrare in azione.

Non appena i militari si sono qualificati ai pusher l’operazione è scattata e sia il 22enne che il suo socio non hanno avuto il tempo di provare a scappare.

Nella perquisizione i carabinieri hanno recuperato tre buste di plastica con 31 dosi di crack, 24 di cocaina, 5 di marijuana. In totale la droga avrebbe fruttato ai due spacciatori circa 1800 euro di illecito guadagno. In tasca i due avevano 180 euro in contanti.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.