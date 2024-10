Catania, spari in strada a Nesima: arrestato un 55enne

L'intervento dei carabinieri

CATANIA – I carabinieri della Stazione di Catania-Nesima hanno arrestato, in flagranza, un 55enne incensurato del posto, per porto e detenzione di armi clandestine, nonché esplosione di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico.

Durante un servizio di perlustrazione, transitando lungo la via Palermo, i militari hanno udito l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. In quel momento hanno notato un’Audi A3 uscire, a gran velocità, da via Ungaretti e immettersi su via Palermo, fuggendo nella direzione opposta alla loro posizione.

Nel frattempo, i colleghi della Centrale hanno identificato l’intestatario del veicolo in fuga, di cui i militari erano riusciti ad annotare la targa, informando le squadre sul campo che l’individuo risiedeva nel quartiere Librino, in viale San Teodoro.

I carabinieri, suddivisi in più squadre operative, hanno bloccato l’uomo ed è scattata la perquisizione in tutta l’abitazione per la ricerca delle armi, trovando 4 rivoltelle calibro 38, originariamente riproduzioni a salve, ma modificate nella canna e nel tamburo per renderle offensive e altamente letali.

Sono state inoltre sequestrate 28 cartucce calibro 38, circa un centinaio di cartucce a salve, e diversi strumenti, tra cui arnesi e frese, verosimilmente utilizzati per le modifiche strutturali delle armi. Convalidato l’arresto e le armi e munizioni sequestrate sono state inviate al Ris di Messina.