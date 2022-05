Capaci, “Testimoniamo la Legalità”: dibattito con i giovani

Domani a San Giovanni La Punta

1' DI LETTURA

Lunedì 23 maggio a partire dalle ore 9:30 in occasione della Giornata legata alla Legalità il Comune di San Giovanni la Punta ha promosso l’evento “Testimoniamo la Legalità”. Alla Manifestazione interverranno e risponderanno alle domande dei ragazzi la dott.ssa Grazia Iellamo- vice capo centro DIA, Alberto Cicero giornalista La Sicilia, l’avvocato Corrado Adernò, Laura Distefano giornalista Live Sicilia.

Testimoniare la legalità come una condizione di libertà, una certezza di diritti e di tutela a garanzia delle generazioni future. I giovani devono conoscere quanto accaduto per farne memoria e perseguire la strada della legalità, tessendo una rete civica per far sì che il ricordo diventi per noi impegno ed esempio.

Importante la presenza e la preziosa collaborazione tutti i dirigenti scolastici e insegnanti referenti, degli istituti comprensivi Istituto Comprensivo Dalla Chiesa, I.C Giovanni Falcone, e degli istituti superiori “Enrico De Nicola”, Liceo “E. Greco” e Liceo “Ettore Majorana”

“Con grande senso di responsabilità e rispetto, da Assessore alle Politiche scolastiche – afferma Piermaria Capuana – insieme a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio, abbiamo deciso di organizzare una giornata di memoria, partecipazione, riflessione e crescita. Vogliamo testimoniare la legalità come una condizione di libertà, una certezza di diritti e di tutela a garanzia delle generazioni future. I giovani soprattutto devono conoscere quanto accaduto per farne memoria e perseguire la strada della legalità, tessendo una rete civica per far sì che il ricordo diventi impegno ed esempio”