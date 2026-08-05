L'uomo bloccato dai caschi bianchi e sottoposto a Tso

CATANIA – Un vigile urbano di Catania è stato aggredito ieri pomeriggio da un parcheggiatore abusivo nel lungomare della Plaia che, all’invito di smettere con la sua attività illegale, avrebbe raccolto da terra una grossa pietra e lo ha colpito in fronte.

Leggi anche Parifiche e rendiconti, piano della Regione per sbloccare il maxi-avanzo La Sicilia che (non) vorrei. Sanità, politica, giovani: cosa non va Il governo impugna una legge della Sicilia su personale ed enti locali

Soccorso è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi dove gli è stata riscontrata una frattura nella zona orbitale di un occhio.

Il posteggiatore abusivo è stato bloccato da altri vigili urbani presenti all’aggressione, e, visto il suo stato di forte alterazione psicologica, è stato sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio.