 Catania, vigile aggredito da un parcheggiatore abusivo alla plaia
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Catania, vigile aggredito con una pietra da un parcheggiatore abusivo

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L'uomo bloccato dai caschi bianchi e sottoposto a Tso
PLAIA
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CATANIA – Un vigile urbano di Catania è stato aggredito ieri pomeriggio da un parcheggiatore abusivo nel lungomare della Plaia che, all’invito di smettere con la sua attività illegale, avrebbe raccolto da terra una grossa pietra e lo ha colpito in fronte.

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Soccorso è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi dove gli è stata riscontrata una frattura nella zona orbitale di un occhio.

Il posteggiatore abusivo è stato bloccato da altri vigili urbani presenti all’aggressione, e, visto il suo stato di forte alterazione psicologica, è stato sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio. 

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