Cefalù, furto di un cellulare a una commessa: arrestato 22enne

Il giovane inseguito e rintracciato dalla polizia

CEFALÙ – La Polizia ha arrestato un 22enne per il furto aggravato di un cellulare. Il giovane sarebbe entrato in un negozio a Cefalù e avvicinatosi al bancone, approfittando di un momento di distrazione della dipendente, si sarebbe impossessato di un telefonino posto vicino alla cassa per poi fuggire. E’ stata la stessa dipendente a lanciare l’allarme.

Il giovane è stato rintracciato e inseguito. Per cercare di disorientare i poliziotti si è svestito restando in costume. E’ stato bloccato in via Candeloro. Gli agenti hanno restituito il cellulare alla dipendente. Il gip ha convalidato l’arresto.