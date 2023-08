Femminicidio a Bolzano: 21enne uccisa dall’ex fidanzato nel giorno del compleanno

L'allarme è stato dato dai familiari che non l'hanno vista rientrare. Il presunto omicida stava cercando di lasciare l'Italia

1' DI LETTURA

Una ragazza di 21 anni è stata trovata morta nell’appartamento dell’ex fidanzato a Silandro, in Alto Adige. La vittima è originaria di Corces, località della val Venosta. L’ex compagno, dopo qualche ora di ricerche, è stato arrestato. Secondo l’esame svolto dal medico legale si tratterebbe di morte violenta.

La vittima si chiama Celine Frei Matzohl, 21enne di Corces, comune della Val Venosta in provincia di Bolzano ed è stata uccisa proprio nel giorno del suo compleanno. La giovane sarebbe stata uccisa con numerose coltellate. I carabinieri, infatti, hanno trovato la possibile arma del delitto all’interno dell’appartamento, dove è stato rinvenuto il cadavere.

L’allarme è scattato ieri mattina quando i familiari della ragazza, non avendola vista rientrare, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri, che dopo alcune ore di ricerche hanno trovato il corpo senza vita nell’appartamento di via Molini.

Il corpo di Celine Frei Matzohl era dilaniato dalle ferite. L’assassino, secondo quanto si apprende, l’avrebbe colpita più e più volte con violenza in varie parti del corpo. Celine lavorava come collaboratrice in un hotel della zona di Silandro.

L’ex fidanzato di Celine Frei Matzohl è stato bloccato mentre tentava di attraversare il confine con l’Austria. L’uomo, Omer Cim di origini turche, ha tentato di scappare e per questo un carabiniere ha sparato alle ruote della Ford Fiesta sulla quale viaggiava. L’auto è finita fuori strada permettendo così di trarre in arresto il presunto assassino.

Omer Cim non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione agli inquirenti. Mercoledì l’uomo apparirà davanti al gip per l’udienza di convalida del fermo e nello stesso giorno verrà eseguita l’autopsia.