Centro sportivo italiano, i festeggiamenti per gli 80 anni in Sicilia

Il programma delle attività

PALERMO – Duecentocinquanta giovani da tutta la Sicilia animeranno sabato 13 settembre il Villaggio dello sport che si svolgerà nel sagrato della Cattedrale di Palermo.

L’evento è organizzato in occasione della celebrazione degli “80 anni di Sport e di Impegno a Servizio della Comunità Siciliana” vissuti dal Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale Sicilia.

Un traguardo storico per l’associazione ma anche un’occasione di rinnovato slancio verso il futuro. Nel solco di Palermo Capitale del Volontariato saranno tre giorni di festa previsti dal 12 al 14 settembre.

Da otto decenni, infatti, il Csi è una presenza viva e capillare sul territorio siciliano: un’esperienza di sport educativo e popolare che ha coinvolto generazioni di ragazzi, allenatori, arbitri, dirigenti, parroci ed educatori, offrendo opportunità di crescita, incontro, ascolto e accoglienza.

Si inizierà venerdì 12 settembre con il convegno regionale delle presidenze dei Comitati Territoriali del CSI Sicilia presso Villa Niscemi (Sala delle Carrozze) alla presenza del presidente nazionale Vittorio Bosio.

Sabato 13 settembre la giornata centrale sarà dedicata al Giubileo Regionale dello Sport alla presenza dell’arcivescovo Corrado Lorefice. Momenti significativi saranno la preghiera sulla tomba del Beato Pino Puglisi in Cattedrale, l’inaugurazione del Villaggio dello Sport con gare e attività polisportive e la celebrazione eucaristica giubilare.

“Questo è un anniversario che appartiene non solo al Csi ma a tutta la comunità siciliana – sottolinea Salvatore Raffa, presidente regionale Csi Sicilia –. Abbiamo ottant’anni di storia che, dal dopoguerra ad oggi, hanno raccontato lo sport come veicolo di rinascita fatto soprattutto da tante persone: volontari, educatori, dirigenti e sacerdoti”.