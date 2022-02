Chiesa, benvenuto di Ugl a monsignor Renna: “Siamo in sintonia”

È Iil giorno dell'ingresso ufficiale in Arcidiocesi.

“La chiarezza di idee, l’aver posto il suo preciso sguardo su alcuni temi come l’inverno demografico, l’educazione delle nuove generazioni, la coscienza politica rivolta al lavoro e ai diritti, il mettere al centro la persona ci pongono sin da ora in piena sintonia con monsignor Renna e ben disponibili a camminare al suo fianco perché Catania possa davvero cambiare pagina e riscattarsi”. Lo afferma l’Ugl di Catania in una nota nella quale rivolge “un caloroso saluto di benvenuto” al nuovo arcivescovo del capoluogo etneo Mons. Luigi Renna nel giorno dell’ingresso ufficiale in Arcidiocesi.

“Auguriamo buon cammino al nostro pastore – conclude il sindacato – che ci auguriamo di poter conoscere nei prossimi giorni. Dalla sua nomina ad oggi, attraverso le dichiarazioni a mezzo stampa e i messaggi alla città, abbiamo potuto apprezzare il profilo di un padre attento e già pronto alla missione che il disegno Divino ha scelto per lui”.