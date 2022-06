Chinnici in corsa alle primarie: le reazioni

Fava e Oddo commentano la scelta dei dem.

PALERMO – Caterina Chimici in corsa alle presidenziali in quota Pd: le reazioni degli alleati. “Contento che anche il PD abbia indicato il proprio candidato. Con Caterina Chinnici, a cui do il mio affettuoso benvenuto in queste primarie, avremo l’occasione per confronti concreti e intensi. Sarà un primo passo verso la campagna per le regionali d’autunno che promette un cambio definitivo di marcia per la Regione e per i siciliani”, ha detto Claudio Fava, leader de I Cento Passi e candidato alle primarie.

“La candidatura dell’onorevole Chinnici alle primarie di coalizione del 23 luglio in Sicilia la valuto positivamente”, ha spiega Nino Oddo segretario del PSi. “Aldilà del prestigio e dell autorevolezza indiscutibili è un esponente politico al quale attribuisco la capacità di parlare a settori moderati della società siciliana. Condizione che noi socialisti da tempo poniamo come presupposto indispensabile per mettere in campo un offerta politica competitiva per le prossime regionali. Rimane il dubbio se queste primarie per come sono state impostate possono consentire a questo punto questo allargamento della coalizione che non solo noi auspichiamo”, ha aggiunto.