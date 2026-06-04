 Cina, stanziati 99,9 mld di yuan per sussidi all’infanzia per il 2026
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cina, stanziati 99,9 mld di yuan per sussidi all’infanzia per il 2026

Cina, stanziati 99,9 mld di yuan per sussidi all’infanzia per il 2026
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese delle Finanze ha stanziato per quest’anno 99,9 miliardi di yuan (circa 14,65 miliardi di dollari) di fondi del governo centrale per i sussidi all’infanzia, in aumento del 10,6% rispetto al 2025, come parte degli sforzi volti a sostenere il sistema nazionale di tali sussidi.

Sommati ai fondi dei governi locali, i sussidi complessivi per il 2026 dovrebbero raggiungere circa 110 miliardi di yuan, secondo il ministero.

L’erogazione sta procedendo a ritmo costante, con le autorità sanitarie ai vari livelli che sono incaricate di gestire le procedure di verifica ed esborso.

Il ministero ha dichiarato che continuerà a collaborare con la Commissione sanitaria nazionale per gestire rigorosamente questi fondi, intensificando la supervisione e contribuendo a creare una società che favorisca la natalità.

-foto Xinhua-

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI