Collegio di Maria “La Purità”, gli studenti si esibiscono in canti

in lingua inglese e spagnola allo Stadio delle Palme di Palermo

Il Collegio di Maria “La Purità” si trova in Via San Lorenzo 224 a Palermo. È una scuola paritaria e privata che accoglie bimbi della scuola del nido, primavera, infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’istituto ha una sede a Cefalù e un’altra Sezze (Roma), ma anche alcune internazionali in Polonia, Tanzania, Kenya e Messico.

Formazione d’eccellenza e un istituto 2.0

Il Collegio di Maria “La Purità” offre ai suoi alunni una formazione d’eccellenza. È l’unica ad impartire due lingue straniere, l’inglese e lo spagnolo, sin dalle scuole elementari. Alle medie, inoltre, si studia anche il francese. La struttura ospita classi accoglienti, laboratori di informatica dotati di pc moderni e anche un grande teatro dove si svolgono le recite degli studenti e non solo.

L’istituto è dotato di una sala mensa e di una chiesa dove operano i sacerdoti che si occupano della preparazione ai sacramenti degli studenti del Collegio. All’interno del Collegio di Maria “La Purità” c’è anche un grande giardino dove i bambini imparano a piantare e coltivare alberi da frutto e a gioire dei risultati del loro impegno. Il collegio, inoltre, organizza ogni anno viaggi di istruzione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in città italiane. Tuttavia è in cantiere la progettazione anche di viaggi internazionali.

Ma cosa distingue il Collegio di Maria “La Purità” rispetto alla classica offerta formativa proposta dagli altri Istituti? “Certamente un nostro punto fermo è la metodologia. Una metodologia didattica meta-cognitiva che supera la conoscenza intesa come accumulo di conoscenze e favorisce i processi di apprendimento.” spiega la dirigente, nonché Dottoressa in psicologia e psicoterapia, Suor Jolanda Marku.

“Possiamo fare affidamento su professionisti specializzati sia nelle aree didattico-metodologiche che nelle aree psicologica e pedagogica; interdisciplinarità atta allo sviluppo di competenze, ossia a creare una forma mentis capace di affrontare problemi, di organizzare conoscenze e abilità acquisite per comprendere i molteplici contesti di conoscenza. Poi i laboratori, di lingua e informatica. Sicuramente uno dei punti forti del nostro istituto è l’istituto stesso. Ogni aula è munita di schermo tattile da 65” e di pc portatili connessi alla rete internet. Teniamo molto all’informatica, vista l’importanza che ormai ha nella nostra vita”.

“Nella scuola primaria viene insegnato il pensiero computazionale, introducendo Coding e MS Office, fornendo così le basi per la programmazione e l’utilizzo di applicativi che troveranno nel loro futuro lavorativo. Si utilizzano tablet e pc e si sperimentano percorsi con minirobot. Vengono anche utilizzati strumenti come il Makey Makey ed altri ancora in via di verifica da parte del direttivo scolastico.

“Per la scuola Secondaria di I grado pensiamo sia fondamentale il concetto di continuità, completando il percorso intrapreso alla primaria, sperimentando modelli reali di linee ferroviarie, strade, incroci e con l’utilizzo dei board Arduino si introduce il linguaggio C e l’elettronica necessaria per il controllo numerico dei modelli sopra citati.

Per ultimo, non per importanza, sia chiaro, ci adoperiamo nella realizzazione di progetti per le famiglie, volti a momenti di convivialità e formazione genitoriale guidati da professionisti del campo” aggiunge la dirigente.

La “Festa di Primavera” allo Stadio delle Palme di Palermo

Ma non solo didattica, l’Istituto organizza spettacoli in cui gli studenti possano mettersi alla prova e divertirsi al tempo stesso. Quest’anno il Collegio di Maria “La Purità” ha organizzato un evento in una location di prestigio e ad utilizzo esclusivo, lo Stadio delle Palme di Palermo. Si tratta della “Festa di Primavera”, che si è svolta martedì 9 maggio. Un momento di aggregazione che ha visto gli allievi esibirsi in canti in lingua inglese e spagnola inframezzati da coreografie. I bimbi, con la guida dei docenti di musica ed educazione fisica si sono impegnati per realizzare uno spettacolo che fosse un momento di gioia oltreché la realizzazione dei risultati raggiunti. Come nasce questo evento e perché proprio allo Stadio delle Palme? “L’idea non nasce quest’anno – spiega Suor Jolanda -. Il nostro istituto ha potuto usufruire dell’impianto sportivo in diverse altre edizioni. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere i nostri eventi a causa della pandemia e delle normative vigenti. Siamo felici però di essere il primo istituto a riproporre un evento simile in una delle più belle location del territorio”.

La ‘Festa di Primavera’ è un evento che ha visto gli studenti impegnarsi in varie attività diverse e complementari tra loro. “Dietro il successo di un numero così vasto di discipline all’interno di un’unica manifestazione c’è la mente dell’Istituto, la dirigente Suor Jolanda” sottolinea il professore Mattia Favara.

“Non è facile, ma nulla sarebbe possibile senza un grande lavoro da parte dei nostri studenti – spiega ancora la dirigente -. Poesie recitate in lingua spagnola, canti in inglese, coreografie, talvolta molto complesse e brani suonati con diversi strumenti musicali. Il lavoro dei nostri ragazzi è immenso e sempre accompagnato da un sorriso e da una forte carica di autostima. È chiaro che un tale coinvolgimento è possibile solo se il lavoro nel backstage è ben strutturato e organizzato. I docenti in questo sono stati formidabili e riescono a trarre sempre il meglio dai nostri studenti. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e dell’essere riusciti, negli anni, a valorizzare tutti gli insegnamenti scolastici, dimostrando come l’arte, in tutte le sue forme, specie nel nostro paese, sia un tesoro da custodire”.

Avete un motto che vi rappresenta? “Ama educa insegna”. Anima corpo psiche vengono alimentati dalla triade scuola, volontà, famiglia, non importa l’ordine, ma la loro sintonia. La nostra realtà scolastica è sana e la collaborazione con le famiglie e i bambini sono alla base del nostro principio. Amare, educare e insegnare, il nostro motto, è compito di tutti. L’innovazione e la tecnologia possono essere elementi che coadiuvano l’apprendimento, ma solo se questo viene consolidato. I latini dicevano, “repetita iuvant”. Penso che sotto questo aspetto, il nostro Istituto rispecchi al meglio l’esempio della buona scuola.” conclude Suor Jolanda.

I programmi Collegio di Maria “La Purità” vanno oltre l’anno scolastico e si proiettano verso il ‘Tempo d’Estate’, attività che si rinnova ogni anno in una logica di continuità. L’istituto ha a disposizione piscine per piccoli e per studenti più grandi dove è possibile concedersi momenti di relax. Accanto alle attività ludiche ci sono quelle scolastiche e laboratoriali, tra cui quelle linguistiche.

In cantiere, per il prossimo anno, diverse novità, sui metodi, gli approcci e anche qualcosa in merito ai libri di testo e alle aule. L’Istituto vanta inoltre un comparto social grazie al quale è possibile rimanere aggiornati sulle tante novità, eventi ed open day. Quale migliore occasione per venire a visitare l’istituto?