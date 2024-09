Comparto olivicolo in ginocchio per la siccità, interrogazione del Pd all’Ars

Venezia: "Cosa sta facendo il governo regionale?"

PALERMO – “I sempre più profondi cambiamenti climatici e, in particolare, la grave siccità stanno mettendo in ginocchio il comparto olivicolo ed oleario della Sicilia, terza regione in Italia dopo Puglia e Calabria per superficie olivetata totale. Alla luce di questa crisi che sta determinando enormi difficoltà sul piano produttivo, economico, occupazionale e sociale, chiediamo al governo regionale di conoscere quali misure si stanno attivando a sostegno del comparto, anche in relazione ai fondi a disposizione in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al deficit idrico sul territorio regionale siciliano”. Lo dice Fabio Venezia, deputato regionale del Pd, che ha presentato un’interrogazione parlamentare all’Ars rivolta al presidente della Regione Renato Schifani ed all’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo.

“È indispensabile che il governo regionale predisponga misure efficaci a sostegno degli olivicoltori – aggiunge Venezia – che stanno subendo danni pesantissimi nel territorio regionale, dove si prevede una riduzione della produzione tra il 50 e il 70% rispetto alla scorsa annata”.

Nell’interrogazione, presentata da Venezia e firmata da tutti gli altri deputati del gruppo Pd all’Ars, si chiede inoltre al governo regionale di “avviare tutte le iniziative e le interlocuzioni istituzionali necessarie ad attivare gli strumenti regionali, nazionali ed europei volti a fronteggiare i diversi effetti della grave siccità in corso”.