 Picchia la compagna e fugge con i figli, misura cautelare per 33enne a Venezia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Picchia la compagna e fugge con i figli, misura cautelare per 33enne a Venezia

1 min di lettura

Picchia la compagna e fugge con i figli, misura cautelare per 33enne a Venezia

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI