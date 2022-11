Commemorazione stragi ’92, cambia la viabilità a Palermo

Alcune vie, nella giornata di sabato, saranno inaccessibili

PALERMO – Nella giornata di sabato 12 si terrà la manifestazione conclusiva in occasione del trentennale anniversario della Strage di Capaci. La città di Palermo sarà protagonista di alcuni eventi e manifestazioni. Per questo motivo saranno attuate occorre alcune limitazioni alla circolazione veicolare. In particolare le vie interessate sono:

Via Schirò intero tratto in ambo i lati;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 12 novembre 2022

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del12 novembre 2022;

Via Ferro Luzzi intero tratto in ambo i lati

Chiusura al transito veicolare dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 12 novembre 2022

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 12 novembre 2022;

Via Remo Sandron intero tratto in ambo i lati;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 12 novembre 2022

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del12 novembre 2022;

Via Sampolo tratto compreso tra il civ. 2 ed il civ. 30;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 12 novembre 2022

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del12 novembre 2022;

Via Piano dell’Ucciardone, tratto compreso tra la via Duca Della Verdura e Piazza la Antonio Caponnetto;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 12 novembre 2022;

Via Duca Della Verdura, tratto compreso tra la Via Toselli e la via Sampolo;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 12 novembre 2022 Via Remo Sandron, tratto compreso tra la via delle Croci e la via Ferro Luzzi;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 12 novembre 2022 Piazza Verdi Intera Piazza compresa area riservata ai TAXI;

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 del 12 novembre alle ore 03.00 del 13 novembre 2022;

Via Gaetano Donizetti, tratto compreso tra la Piazza Verdi e la Via Alessandro Scarlati;

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 del 12 novembre alle ore 03.00 del 13 novembre 2022;

Via G. Rossini Tratto compreso tra la Piazza Verdi e la Via Alessandro Scarlatti;

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 del 12 novembre alle ore 03.00 del 13 novembre 2022;

Via Scarlatti tratto compreso tra la Via Rossini e la Via Maqueda;

Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 00.00 del 12 novembre alle ore 03.00 del 13 novembre 2022;