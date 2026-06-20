Concerti in ospedale: iniziativa dell’Asp di Enna per “l’umanizzazione”

Al via "Note per stare meglio", il progetto che porta la musica tra i reparti

ENNA – Entusiamo e curiosità per il primo appuntamento di “Note per Stare Meglio”, il ciclo di concerti promosso dalla direzione strategica dell’Asp di Enna per portare la musica negli ospedali. L’iniziativa è stata pensata per offrire ai degenti e ai visitatori un momento musicale capace di alleggerire la quotidianità della degenza e del recupero, inserendosi in un progetto più ampio che l’azienda sanitaria intende sviluppare nel tempo.

Il concerto

A esibirsi è stata l’orchestra ennese FP Neglia diretta dal maestro Sergio Adamo, in collaborazione con l’associazione Crescere Insieme. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: favorire l’umanizzazione delle cure e consentire alla città e al territorio di riappropriarsi del proprio ospedale, percependolo come un bene comune.

Le parole del direttore generale

“Attraverso l’arte vogliamo affermare un’idea di sanità nella quale la cura della persona non si esaurisce nella terapia ma comprende anche la sua dimensione umana ed emotiva”, ha spiegato il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia.

“La musica, la bellezza, qualche ora leggera, non sono un di più rispetto alle cure e al prezioso lavoro che ogni giorno svolgono tutti i professionisti nei reparti, ma possono essere parte integrante contribuendo al benessere dei pazienti, alleggerendo il peso della degenza per rendere l’ospedale un luogo di tutti, più accogliente e positivo, dove si pensi non solo alla sofferenza ma soprattutto alla guarigione”, ha aggiunto.