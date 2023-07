Concerto di Lazza al Velodromo, cambia la viabilità

Istituito il divieto in prossimità delle entrate e delle uscite dall'impianto sportivo e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo la via Renato Guttuso

PALERMO – In occasione del concerto di Lazza, che si svolgerà al velodromo di Palermo il 12 luglio 2023 sono state adottate alcune limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale.

È istituito il divieto di sosta in prossimità delle entrate e delle uscite dall’impianto sportivo del Velodromo e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo la via Renato Guttuso per il tratto antistante al Velodromo dalle ore 08.00 di giorno 12 luglio 2023 sino alle ore 03.00 di giorno 13 luglio e comunque sino a cessata esigenza.