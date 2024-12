Concorso per assistenti sociali a Palermo e Monreale, bocciato il ricorso

In ballo 33 posti

PALERMO – Niente sospensione cautelare, per il momento il Tar non ravvisa irregolarità. Ai 57 candidati esclusi dal concorso per 33 posti da assistente sociale bandito dai Comuni di Palermo e Monreale non resta che aspettare il giudizio di merito.

La richiesta di annullare e ripetere la prova scritta è stata bocciata. L’ordinanza è della quarta sezione del Tribunale amministrativo presieduta da Francesco Bruno. Giudice estensore Anna Pignataro.

Respinti tutti i motivi del ricorso. La scelta dei commissari, secondo i giudici amministrativi, “appare conforme alla normativa nonché ragionevole alla stregua delle competenze e delle professionalità concretamente possedute dai soggetti prescelti”.

Cassata anche la contestazione sulla presenza di domande non previste dal bando come la psicologia sociale anziché la psicologia della comunità. Secondo il Tar, si tratta di una scelta tecnico-discrezionale né “abnorme o irragionevole” visto che una materia è la la sottospecie dell’altra. Insomma tutto regolare nel test che prevedeva 40 domande.