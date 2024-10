Date e requisiti

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Due posti di lavoro con la qualifica di assistente sociale al Comune di Piazza Armerina, in provincia di Enna. L’ente ha indetto un concorso pubblico per esami con l’obiettivo di coprire i due profili professionali.

In palio due contratti di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di un anno, prorogabile fino a 36 mesi. Lo stipendio previsto per i due assistenti sociali sarà di 26.444,21 euro annui.

Le candidature saranno aperte dal 7 ottobre 2024. La dead-line per la presentazione delle domande é stata fissata per le 10:26 del 22 ottobre.

Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

1. Titolo di studio: Laurea triennale, specialistica, magistrale o diploma universitario in Servizio Sociale o titoli equipollenti, rilasciati da istituzioni universitarie italiane.

2. Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali.

3. Patente di guida di categoria B.

4. Cittadinanza italiana o di un Paese UE.

5. Età: minima 18 anni e massima pari al limite di pensionamento.

6. Godimento dei diritti civili e politici.

7. Assenza di condanne penali o procedimenti ostativi.

8. Regolarità rispetto agli obblighi di leva (per i nati entro il 31/12/1985).

9. Idoneità fisica all’impiego.