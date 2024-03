Condannato per il lancio della bicicletta, a processo per riciclaggio

Fu notato ad armeggiare su un motorino risultato rubato

TORINO – Uno dei giovani accusati per il lancio della bicicletta dai Murazzi a Torino, che ha colpito Mauro Glorioso, rimasto gravemente colpito e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di riciclaggio.

Si tratta di un 17enne condannato nei giorni scorsi dalla Corte d’appello insieme agli altri due amici per tentato omicidio. La nuova accusa di riferisce a un episodio del 5 settembre 2022, quando l’adolescente sarebbe stato visto armeggiare su un motorino che risultava rubato. Il processo si aprirà il 14 maggio. Un altro procedimento a suo carico è aperto per intemperanze in carcere dopo l’arresto per il caso Glorioso: qui le ipotesi di reato sono la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale.