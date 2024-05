La ragazza potrebbe avere un'intossicazione. Si cerca la causa

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PAVIA) – Una fuga di monossido ha invaso un condominio a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 di ieri, mercoledì 29 maggio.

A dare l’allarme una ragazza di 35 anni che ha chiamato i soccorsi dicendo di sentirsi male. I sanitari, arrivati sul posto, hanno riscontrato, grazie ai rilevatori in dotazione un’elevata presenza di monossido in tutto l’edificio.

Altre nove persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre la ragazza è stata portata in codice rosso al Niguarda di Milano.

La più grave è proprio la 35enne che ha chiamato i soccorsi. Per lei si sospetta un’intossicazione da monossido di carbonio. Per questo motivo è stata ricoverata, in gravi condizioni, al Niguarda di Milano.

I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per individuare la causa.