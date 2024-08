Confcommercio contro il ‘click day’: “Una modalità avvilente”

La reazione

PALERMO – “Ancora il click day. Ancora una modalità avvilente che, come è stato in passato, ha mortificato le legittime aspettative delle aziende meritevoli che, si sa, preferiscono metodi di scelta oggettivi e non casuali. Ma perché il governo regionale vuole continuare a persistere in questo modus operandi sistematicamente bocciato dai fatti?”.

Lo afferma il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, a proposito del provvedimento concernente l’erogazione di trentamila euro, in tre anni, per ogni nuovo assunto in Sicilia che è determinato dall’incentivo attivato dall’assessorato regionale del Lavoro con l’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione e rivolto alle imprese che esercitano attività commerciale e industriale sul territorio siciliano.

“La misura la consideriamo valida – dice Manenti a nome della Giunta regionale – soprattutto quando parliamo di incentivo alle aziende per la trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Ma il metodo del click day è di fatto una lotteria, come se si lanciasse in aria una monetina. Ed è inaccettabile”