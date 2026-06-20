Confindustria Catania compie 100 anni, incontro con Urso e Schifani

Lunedì la cerimonia al conservatorio Bellini con istituzioni e imprese

CATANIA – Confindustria Catania compie cento anni e celebra il proprio anniversario con un incontro in programma lunedì 22 giugno alle 9 al conservatorio Vincenzo Bellini. All’evento saranno presenti, tra gli altri, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Catania Enrico Trantino.

L’evento al conservatorio Bellini

I lavori, dal titolo “Made in Confindustria Catania”, saranno aperti dalla presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi. “Cent’anni non sono un numero – ha dichiarato Busi Ferruzzi – sono il lavoro, le intuizioni, le scommesse di chi è venuto prima di noi e ha costruito qualcosa che è durato”. La presidente ha sottolineato come il traguardo rappresenti un motivo di orgoglio ma anche di responsabilità verso il futuro del sistema produttivo.

Il volume celebrativo

Nel corso della cerimonia sarà presentato anche un volume realizzato da Confindustria Catania per il centenario. Il libro, affidato ad Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda, ripercorre la storia della comunità imprenditoriale etnea e il suo ruolo nello sviluppo economico e sociale della città.

I protagonisti

A moderare i lavori sarà il giornalista del Tg1 Roberto Chinzari. L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale.