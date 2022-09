Continuano gli attacchi fra Biden e Trump, “È un nemico dello stato”

Dal tycoon parole pesanti anche per l'Fbi

Joe Biden è “un nemico dello Stato”. Donald Trump va all’attacco del successore nel primo comizio dopo il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di Mar-a-Lago, con la promessa di mettere fine alla carriera dell’inquilino della Casa Bianca.

Nel suo mirino anche l’Fbi e il Dipartimento di giustizia per la perquisizione nella villa: “L’Fbi è diventato un mostro feroce controllato dalla sinistra democratica e dai media ma io non resterò in silenzio”, ha detto. “A novembre ci riprenderemo il Paese”, ha assicurato ai suoi sostenitori.