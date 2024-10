Controlli sulla movida a Catania, sanzioni e lotta ai parcheggiatori abusivi

Il dispositivo interforze organizzato dalla Questura

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: anche nell’ultimo fine settimana sono stati effettuati i controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania, secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle Forze di polizia. Lo comunica la Questura.

I controlli sulla movida a Catania

Gli agenti della Questura, con il supporto operativo della Polizia Scientifica, di unità di rinforzo del Reparto Mobile, della Guardia di Finanza e coadiuvati da personale della Polizia Locale, hannopattugliato la zona di piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena, via Gemmellaro.

In piazza Bellini e dintorni gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono stati dislocati in modo da vigilare sulle condotte degli avventori. Nel corso della sera e della notte sono state identificate 192 persone, di cui 39 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 69 veicoli, tra auto e motocicli.

L’azione di controllo ha permesso di sanzionare alcuni automobilisti e motociclisti indisciplinati, elevando insieme alla Polizia Locale 8 verbali per violazioni al Codice della Strada.

In particolare, sono stati sanzionati due automobilisti che circolavano senza assicurazione, con conseguente sequestro amministrativo dei due mezzi. I restanti verbali, invece, sono stati elevati per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia a Largo Rosolino Pilo.

I poliziotti in via di Sangiuliano hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta all’interno della quale sono stati rinvenuti alcuni involucri di droga e, nello specifico, una dose di marijuana, due dosi di crack e due dosi di cocaina.

Gli altri controlli

L’azione dei Carabinieri, con l’impiego di equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, si è svolta nel corso della sera nel quartiere San Cristoforo, a Castello Ursino, in Piazza Federico di Svevia, a Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe.

I militari hanno controllato 25 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e 7 veicoli. Sono state elevate 12 contestazioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 2.500 euro, soprattutto per mancata assicurazione e revisione del veicolo, guida col cellulare e senza casco, divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali.

In più è stato sanzionato amministrativamente un parcheggiatore abusivo catanese di 26 anni sorpreso nella zona della movida di Largo Rosolino Pilo, mentre era impegnato ad indicare, spostandosi velocemente tra un veicolo e l’altro, gli spazi dove sostare ad automobili, moto e scooter, aiutando anche nelle manovre di posteggio.

I Carabinieri hanno recuperato, si legge nel comunicato della Questura, il denaro raccolto dagli automobilisti fino a quel momento durante la serata, circa 25 euro in monetine.

Il Nucleo Ragiomobile inoltre ha organizzato dei posti di controllo nel centro storico per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcool: sono stati controllati 9 conducenti e nessuna persona è stata trovata al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza.

Infine, sono state effettuate perquisizioni personali da parte delle pattuglie a piedi, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di 6 giovani catanesi, fruitori della movida in zona Castello Ursino e Largo Rosolino Pilo, senza riscontrare irregolarità.