Controlli sulla movida estiva a Catania, sanzionati 3 parcheggiatori

Il bilancio del fine settimana nel centro cittadino

CATANIA – Controlli nel centro storico di Catania: anche questo fine settimana le forze dell’ordine sono state impegnate in servizi di sicurezza per garantire l’ordine pubblico nelle zone frequentate da giovani e turisti. Lo comunica la Questura di Catania in una nota.

Gli agenti della Questura, affiancati da personale della Polizia Locale, hanno assicurato un pattugliamento nella zona del centro storico e nelle aree con molte persone, soprattutto nella zona di piazza Nettuno e dintorni che in questo periodo risulta affollata anche con la presenza di famiglie e bambini.

Controlli sulla movida a Catania: i parcheggiatori

I controlli hanno interessato tutta la fascia costiera cittadina con equipaggi della Polizia e della Guardia di Finanza, che hanno vigilato sulle condotte delle persone e per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani.

In totale sono state identificate 72 persone di cui 10 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 47 veicoli, con particolare attenzione alle piazze Mancini Battaglia e Nettuno ed alla via del Rotolo. Sono state contestate 20 sanzioni per divieto di sosta e per il mancato uso del casco, per guida senza patente o con veicolo privo di copertura assicurativa, con il conseguente fermo o sequestro del veicolo.

Nel corso dei servizi, inoltre, 3 persone originarie di Catania sono state sorprese a esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore. Ai tre sono state applicate le sanzioni amministrative. Un quarto uomo, anch’egli probabile parcheggiatore, straniero di 30 anni, è stato denunciato per la violazione del DACUR, il “Daspo urbano”.

La zona di San Cristoforo

L’azione dei militari dei Carabinieri, delle Compagnie di Piazza Dante e di Fontanarossa e del Nucleo Radiomobile di Catania, si è svolta nel quartiere San Cristoforo, nell’area compresa tra Castello Ursino, piazza Federico di Svevia e via Vittorio Emanuele, ma anche sul lungomare Kennedy.

I militari dell’Arma hanno controllato 35 persone e 24 veicoli, accertando 10 violazioni del Codice della Strada per 4 mila euro totali per mancata assicurazione del veicolo, guida col cellulare, divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali. In più sono stati fatti 7 controlli con etilometro, con nessun conducente trovato alla guida in stato di ebrezza.

I Carabinieri hanno inoltre eseguito 5 perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, in particolare rivolte ai giovani fruitori della movida, senza riscontrare illeciti.