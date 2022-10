Covid, altri 1.430 casi in Sicilia: Isola al nono posto in Italia

Tasso di positività al 12,4%

1' DI LETTURA

PALERMO – Altri 1.430 casi di coronavirus in Sicilia. I nuovi casi Covid-19 sono stati scoperti nelle ultime 24 ore a fronte di 11.545 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.873. Il tasso di positività è al 12,4%, in diminuzione rispetto al 13,1% di ieri.

Il quadro nelle province

La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 25.961, in diminuzione di 246 casi. I nuovi guariti sono 1.676, non c’è nessuna vittima. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 210, cinque in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 12, come ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 330 casi, a Catania 365, a Messina 280, a Siracusa 136, a Trapani 108, a Ragusa 60, a Caltanissetta 40, ad Agrigento 80, a Enna 31.