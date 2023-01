Covid, gli psicologi della Fiera: “Perché ci hanno esclusi dalla proroga?”

Lettera all'assessorato alla Salute

PALERMO – Gli psicologi dell’emergenza Covid che hanno lavorato alla Fiera del Mediterraneo di Palermo chiedono di potere essere inseriti nella proroga già ottenuta da altre figure professionali e dagli Amministrativi. Sono in 19 e lo fanno con una lettera inviata, tra gli altri, all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e alla commissaria dell’Asp, Daniela Faraoni,

Chiedono di essere “reintegrati” e di potere “continuare” il lavoro fatto negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano e nel territorio provinciale. Gli psicologi erano stati contrattualizzati in due fasi (dal 29 dicembre 2020 e dall’1 aprile 2021) dall’Asp di Palermo. Nella lettera i 19 ricordano di essere stati esclusi dalla proroga che è arrivata, invece, per 13 psicoterapeuti e per il personale amministrativo. Gli psicologi, inoltre, evidenziano l’avvenuta “conferma” degli incarichi in altre Asp della Sicilia, cosa che invece non è avvenuta a Palermo.