Il parere del presidente della federazione dell'Ordine dei medici Filippo Anelli

ROMA – Covid, la frase choc dell’esperto: quanti morti ci costerà la libertà? In sintesi questo l’allarme lanciato dal presidente della Federazione nazionale Ordine dei Medici Filippo Anelli nel corso di un convegno a Bari. La notizia è stata riportata dal Fatto Quotidiano in cui Anelli spiega che “la nostra preoccupazione sono i fragili, oggi la nostra libertà ci costa duemila morti al mese“.

Intervistato sul tema da Radio Cusano Campus, il medico ha rincarato la dose: “In realtà, i 2mila morti sono per questo mese, ma probabilmente nel prossimo mese ne avremo molti di più, se i contagi saliranno, come le previsioni epidemiologiche ci fanno intravedere. In più, i decessi arrivano con un po’ più di ritardo rispetto ai contagi, quindi purtroppo le previsioni non sono rosee. Coloro che vanno incontro a effetti importanti della malattia sono soprattutto i pazienti fragili e gli anziani. Il virus è molto imprevedibile. Abbiamo visto che questa variante è sicuramente benevola e nella stragrande maggioranza dei casi non crea grandi problemi, però il numero di contagiati è straordinariamente alto”.