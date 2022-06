Covid, mortalità 6 volte superiore nei non vaccinati

Locatelli: i sieri ci hanno salvato la vita

2' DI LETTURA

La mortalità per Covid-19 risulta fino a sei volte superiore nei non vaccinati rispetto a chi ha avuto la vaccinazione. Lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo “Report esteso” su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, nel quale si rileva un leggero aumento della percentuale dei casi asintomatici di Covid-19, che nell’ultima settimana sono saliti dal 69% al 71%. I dati del rapporto indicano inoltre che, nella fascia d’età superiore ai 12 anni e nel periodo compreso fra l’8 aprile e l’8 maggio, fra i non vaccinati il tasso di mortalità è stato circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con il ciclo completo (due dosi) da meno di 120 giorni e circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con la terza dose (booster).

“I vaccini ci hanno salvato la vita in maniera assolutamente determinante”, ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervenendo a Sky Tg24 ‘Live in Venezia. “I dati che abbiamo a disposizione – ha aggiunto – ci dicono in maniera molto chiara che chi ha ricevuto, oltre al ciclo vaccinale completo, anche la dose booster, ha una protezione straordinariamente elevata contro il rischio di sviluppare malattia grave”.

Per Locatelli non si deve confondere “l’eventualità di infettarsi con le varianti di adesso più contagiose, magari sviluppando sintomi di scarsa rilevanza, con un fallimento del vaccino. L’efficacia vaccinale – ha precisato- , stando all’analisi effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità, è superiore al 90%. Però non dobbiamo dimenticarci che esistono categorie di persone verso le quali dobbiamo insistere di più sulla somministrazione della quarta dose, i cosiddetti fragili”.

Per Locatelli, inoltre, il dato sulla quarta dose “non è un fallimento: un certo numero di persone l’ha avuta, certamente non c’è stata l’adesione di applicazione che era stata auspicata”. Secondo Locatelli ora “è troppo presto” per dire se c’è la necessità della quarta dose in autunno. “Ci sono troppe variabili in gioco – ha osservato – Una su tutte è la durata della protezione da malattia grave. E poi non sappiamo ancora quali varianti di troveremo di fronte”.