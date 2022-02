Covid, nuovo tipo di test per scoprire i positivi

Basato sul respiro

ROMA – Con un dispositivo come quello rapido dell’alcoltest in futuro sarà possibile diagnosticare in modo accurato il Covid-19 anche nelle persone asintomatiche in meno di 5 minuti.

Attualmente, il test di riferimento per accertare il Covid-19 è il tampone molecolare basato sulla Rt-Pcr, la tecnica della reazione a catena della trascrizione-polimerasi inversa. Gli scienziati hanno però sviluppato dei test come l’etilometro e che si basano sulle differenze nelle concentrazioni di composti organici volatili esalati da coloro che sono stati infettati dal coronavirus, ma la maggior parte richiede strumenti ingombranti e non portatili. Gli studiosi dell’Università tecnologica di Nanyang ne hanno ora creato uno rapido e preciso adatto per lo screening in un dato luogo di un gran numero di persone.

Con questo prodotto, una persona deve espirare per 10 secondi e i composti del respiro interagiscono chimicamente con i sensori. I ricercatori caricano poi uno spettrometro portatile che caratterizza i composti. Il team di ricerca ha scoperto che gli spettri delle persone positive e negative al Covid erano diversi per le risposte a chetoni, alcoli e aldeidi. La sperimentazione è stata condotta negli ospedali e all’aeroporto di Singapore, ed è stato notato un tasso di falsi negativi del 3,8% e di falsi positivi dello 0,1%, paragonabile ai test Rt-Pcr, ma con la differenza che questo esame poteva essere completato in meno di 5 minuti.