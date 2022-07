Crisi di governo, Giarrusso: “Niente giochi, si vada a votare”

L'intervento dell'eurodeputato catanese.

1' DI LETTURA

ROMA – “Bollette da pagare sempre più alte, centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio, milioni di italiani in povertà che non arrivano a fine mese e soffrono con le proprie famiglie, e noi siamo costretti a subire l’ennesimo teatrino inscenato attorno al governo Draghi. Si abbia il coraggio di dare la parola agli italiani, anziché umiliare loro e le istituzioni”, così in una dura nota il leader di Sud Chiama Nord Dino Giarrusso commenta le battute finali del governo Draghi. “Ci sono problemi concreti come la catastrofe che arriverà se non si ripristinano le regole originarie del superbonus, e noi abbiamo personaggi che giocano col destino degli italiani per mere ragioni tattiche. Sud Chiama Nord non ha paura delle urne, perché quando i partiti falliscono, la Costituzione prevede che siano i cittadini a dover scegliere, votando, da chi farsi rappresentare. In Sicilia si voterà in autunno, dunque stop ai giochetti sulla pelle degli italiani, si torni al voto subito senza inventarsi nuove alchimie da vecchissima politica”, conclude Giarrusso.