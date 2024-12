Crociere, corre il mercato del lusso con MSC Yacht Club

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato delle crociere di lusso è un segmento in crescita nell’industria del turismo, caratterizzato da un’offerta esclusiva e personalizzata rivolta a un pubblico con alta capacità di spesa. Anche MSC Crociere ha diversificato la sua offerta per competere in questo ambito. La compagnia ha dotato tutte le sue ultime navi entrate in flotta dal 2008 in poi di un’area esclusiva chiamata MSC Yacht Club, dedicata a tutti coloro che amano i numerosi servizi offerti a bordo delle grandi navi da crociera, ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare alla riservatezza e all’esclusività offerte dagli yacht. L’MSC Yacht Club ha fatto il suo debutto nel 2008 a bordo di MSC Fantasia e oggi è disponibile sulla maggior parte delle navi della flotta MSC Crociere.

“Abbiamo inserito, da oltre 15 anni – afferma Leonardo Massa, Vice President di MSC Crociere – un’offerta che è risultata assolutamente innovativa, quella dello Yacht Club, la nostra aerea sei stelle, la “nave nella nave”, che ha ottenuto da parte degli ospiti italiani uno straordinario successo. Oggi le prime cabine in assoluto che si vendono sono quelle dello Yacht Club. L’idea è stata non solo quella di dedicare una porzione di nave a questi ospiti, ma di offrire un servizio straordinariamente efficace e attento per soddisfare le esigenze anche degli ospiti più esigenti. Proprio grazie al successo ottenuto dal prodotto Yacht Club, si è poi deciso di partire con un ulteriore progetto nel mondo del lusso che è quello di Explora Journeys che ci vede protagonisti già con due navi e altre 4 nuove navi in arrivo”.

Gli ospiti che scelgono l’MSC Yacht Club, oltre a tutti i servizi disponibili sulle navi da crociera, hanno a disposizione spazi esclusivi, tra cui una lounge e un ristorante dedicati, caratterizzati da raffinatezza e da un’alta qualità dei menu con preparazioni gourmet.

Inoltre, piscina privata, solarium riservato, vasca idromassaggio, accesso diretto con ascensore privato, centro benessere MSC Aurea Spa ed una Thermal Suite gratuita con un pacchetto che include una sauna e un bagno turco per due, sono solo alcuni dei privilegi riservati.

Ma a fare la vera differenza è il maggiordomo, disponibile h24, che accoglie gli ospiti sin dal loro arrivo nel terminal crociere per occuparsi di tutte le pratiche burocratiche e li accompagna fino alla loro suite ed è a disposizione degli ospiti per tutta la durata della crociera. Tra i suoi servizi, oltre a sistemare e riordinare la suite, per chi lo desidera può disfare e rifare le valigie, può prenotare pranzi e cene al ristorante, gli spettacoli a teatro o le escursioni a terra.

MSC Yacht Club oggi è disponibile su 14 navi su 22 totali della flotta. Sarà presente anche su MSC World America, che arriverà ad aprile 2025 e su MSC World Asia, che arriverà nel 2026.

MSC Crociere ha inoltre pensato di offrire agli ospiti dell’MSC Yacht Club una selezione di escursioni esclusive, per impreziosire ancora di più l’esperienza del viaggio.

