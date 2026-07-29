“Da 3Sun parte la sfida dei pannelli fotovoltaici Made in Europe”

L'eurodeputato di FI in visita allo stabilimento Enel di Catania

CATANIA – La produzione di pannelli fotovoltaici nello stabilimento 3Sun di Catania può diventare il punto di partenza per una filiera strategica europea. Ne è convinto l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vicecapo delegazione del partito nel Gruppo Ppe, che oggi ha visitato il sito produttivo del gruppo Enel, incontrando l’amministratore delegato Stefano Lorenzi.

“La produzione di pannelli fotovoltaici a Catania, l’unica nel nostro continente, può diventare il motore di una filiera strategica che deve impiantarsi e crescere in tutta Europa”, ha dichiarato Falcone. “Dobbiamo saper produrre in autonomia le tecnologie di cui abbiamo bisogno per realizzare una transizione energetica che non penalizzi il lavoro e la nostra industria”.

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L’europarlamentare ha quindi annunciato un impegno sul fronte europeo. “Nei prossimi mesi lavoreremo a Bruxelles affinché le nuove iniziative della Commissione von der Leyen sulla competitività e sulla politica industriale sostengano concretamente gli investimenti e la capacità produttiva “Made in Europe”, come nel caso di 3Sun”.

Secondo Falcone, “ridurre la dipendenza dalle produzioni extraeuropee significa creare manifatture e occupazione qualificata in Europa”. In questo scenario, ha concluso, “la Sicilia e Catania possono svolgere un ruolo da protagoniste per una nuova stagione industriale europea”.