Di Paola: “Discarica Timpazzo punta dell’iceberg fallimento targato Schifani”

"Scelte politiche sbagliate, gestione emergenziale è diventata normalità"

PALERMO – “Timpazzo è la punta dell’iceberg di un sistema fallimentare targato Schifani che si stava sgretolando da tempo, sotto il peso di scelte politiche sbagliate, di una programmazione incoerente e di una gestione emergenziale che è diventata la normalità”. Lo ha detto il coordinatore regionale del M5s e vice presidente dell’Ara Nuccio Di Paola in conferenza stampa sull’emergenza dei rifiuti in Sicilia ed al caso Timpazzo nel Nisseno.

Presenti il sindaco di Gela Terenziano di Stefano, intervenuto in collegamento, e l’ex presidente della commissione Ambiente all’Ars Giampiero Trizzino.

“Il M5s – ha aggiunto – aveva già depositato un’interrogazione e denunciato pubblicamente il raddoppio dei conferimenti a Timpazzo prima ancora che la magistratura aprisse l’inchiesta. Il sequestro della Dda di Caltanissetta conferma ciò che l’opposizione sostiene da tempo, un vero e proprio sistema Schifani in tema di gestione dei rifiuti”.

“Il governo Schifani ha puntato tutto su due grandi termovalorizzatori – ha spiegato Di Paola – agitandoli come soluzione finale e non ha previsto nulla per la fase intermedia. Nel frattempo, le discariche disponibili erano già sature, quelle nuove non erano state pianificate, la raccolta differenziata era ferma ben al di sotto degli obiettivi europei e i pochi impianti esistenti venivano caricati oltre ogni limite mediante ordinanze in deroga”.

La soluzione proposta da Di Paola

“La nostra soluzione – ha affermato l’esponente del M5s – è quella che sosteniamo da tempo, ovvero, creare una rete di impianti di prossimità, pubblici o con controllo pubblico effettivo, diffusi sul territorio regionale e dimensionati sugli Ambiti territoriali ottimali”.

Di Stefano: “I cittadini di Gela si sentono abbandonati”

“I cittadini di Gela – ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano – si sentono abbandonati dal governo Regionale. Mi tocca constatare l’assenza ingiustificata del governo Schifani e della sua maggioranza anche davanti a un caso così eclatante, come quello di Timpazzo, scoperchiato dalla magistratura. Da mesi chiediamo che il presidente della Regione venga a Gela a visitare l’impianto per constatare con i propri occhi l’impatto devastante sul territorio. Ancora oggi purtroppo da Palermo arriva solo un colpevole silenzio”.

Trizzino: “La rete impiantistica si trova al collasso”

“La rete impiantistica siciliana per i rifiuti indifferenziati – ha aggiunto Giampiero Trizzino – si trova sull’orlo di un collasso strutturale, con le discariche destinate ad esaurirsi definitivamente nel giro di pochi anni”.