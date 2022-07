Diana Pifferi, la piccola abbandonata dalla madre, svolto il funerale

In tanti avevano un messaggio scritto sulle maglie per la bimba morta di stenti

“Diana, ciao, la mia Diana” è l’urlo, durante il funerale, della nonna della piccola di un anno e mezzo morta di stenti perché abbandonata in casa dalla madre. Le esequie, iniziate alle 15, si sono svolte nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Milano, Beppe Sala, il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, e quello di San Donato Milanese, Francesco Squeri.

Le mamme di Ponte Lambro hanno accompagnato il feretro e avevano indosso una maglia bianca con la scritta “Insieme te è volato in cielo anche un pezzo del nostro cuore”

Il sacerdote durante l’omelia ha speso delle parole per Allessai Pifferi, madre della piccola Diana, che è detenuta nel carcere di San Vittore e aveva espresso il desiderio di partecipare ai funerali, cosa ovviamente impossibile: “Dio non permetterà che si perda. E non permetterà che si perda sua madre. Noi siamo qui perché siamo profondamente convinti che Diana non è morta. È morto il suo corpo. Ma Diana è viva, un giorno il suo corpo risorgerà. Ritroverà la luce che è l’incontro con Dio”.