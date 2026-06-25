Dipasquale (Pd): “Schifani chieda chiarimenti sui voli Usa”

Il deputato chiede risposte dopo le parole del segretario generale della Nato Mark Rutte

PALERMO – “La vicenda dei voli Usa decollati dalle basi italiane è tutta da chiarire ma una cosa è certa: ancora una volta la Sicilia viene messa in mezzo senza che il suo più alto rappresentante, il presidente della Regione Renato Schifani, sappia nulla di ciò che accade nei nostri cieli”. Lo dice il deputato del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale.

“La Sicilia è una regione a statuto autonomo e il suo presidente partecipa alle riunioni del governo nazionale con rango di ministro – ricorda Dipasquale – ma nonostante queste prerogative Schifani finora non ha sentito il bisogno di chiedere chiarimenti rispetto alle parole del segretario generale della Nato Mark Rutte -. I siciliani hanno il diritto di sapere quanta verità ci sia nelle parole di Rutte sulla guerra in Iran, il governatore faccia di tutto per conoscere la realtà dei fatti. La nostra è un’isola di pace – conclude Dipasquale – e non vuole essere coinvolta in eventi bellici che non hanno ragione di esistere”.