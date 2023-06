Disegno di legge sulla gestione e valorizzazione dei “domini collettivi”

Presentato dal parlamentare Pd Venezia

PALERMO – “In Sicilia vi sono molte aree che rientrano nella categoria dei cosiddetti ‘domini collettivi’, cioè quei terreni che di fatto vengono utilizzati come spazi disponibili alla collettività di un determinato territorio. Sono ad esempio terreni che in passato venivano utilizzati dagli abitanti locali per i pascoli o per la raccolta della legna. Alla luce di una recente normativa nazionale che regola l’utilizzo dei ‘domini collettivi’, è necessario avviare in Sicilia un monitoraggio di queste aree e regolamentare a livello locale la gestione e la valorizzazione a beneficio delle comunità e nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica”. Lo dice Fabio Venezia, parlamentare regionale del Pd, che ha presentato un disegno di legge in merito alle norme che regolano gli usi civici e l’utilizzo e le finalità dei domini collettivi.

“So bene che questo può sembrare un tema tecnico per addetti ai lavori – dice Venezia – ma in realtà si tratta di un ambito che interessa in maniera diretta o indiretta diverse aree della Sicilia e che interessa l’attività di migliaia di persone del nostro territorio. Mi auguro che questa proposta, presentata insieme con gli altri deputati del gruppo PD, possa presto essere esaminata all’Ars dalle commissioni di merito e dall’aula”.