Dissesto idrogeologico, bando da 2,2 milioni per mettere in sicurezza il centro storico

L'intervento riguarda il quartiere Santo Stefano

CALTAGIRONE (CATANIA) – La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, interviene a Caltagirone, nel Catanese, con un progetto finalizzato alla messa in sicurezza del centro storico e alla piena fruibilità del quartiere Santo Stefano.

L’obiettivo dell’intervento è ridurre le infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo, stabilizzare le aree più critiche e diminuire il rischio geomorfologico nella zona interessata dal dissesto.

Gli uffici della Struttura, diretti da Sergio Tumminello, hanno pubblicato il bando di gara per un importo complessivo di 2,2 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 27 agosto.

Il centro storico di Caltagirone, caratterizzato da scalinate e strade con forti pendenze, è particolarmente esposto al rischio di allagamenti in occasione di eventi meteorologici intensi. Le reti di canalizzazione e di smaltimento delle acque piovane hanno infatti evidenziato, in diversi tratti, significative criticità funzionali.

Per questo il progetto prevede un intervento organico di regimentazione delle acque superficiali attraverso la realizzazione di caditoie, grigliati e collettori, con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico nell’area.