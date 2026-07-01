Entrambi sono deceduti dopo una lunga malattia

Doppio lutto a Terrasini, in provincia di Palermo. Nelle scorse ore sono scomparsi Tiziana Evola e Vito Aluia, entrambi deceduti dopo avere affrontato una lunga malattia. La notizia ha suscitato profonda commozione in paese, dove i due erano molto conosciuti e stimati.

A esprimere il cordoglio della comunità è stato il sindaco Giosuè Maniaci con un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha voluto ricordare i due concittadini e manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle loro famiglie.

Doppio lutto a Terrasini, il messaggio del sindaco

“Terrasini si risveglia oggi avvolta da un profondo dolore – scrive il primo cittadino – Due nostri giovani concittadini ci hanno lasciato troppo presto: Vito Aluia e Tiziana Evola, entrambi strappati all’affetto dei loro cari dopo una lunga e difficile malattia. Vito era una persona stimata e benvoluta da tutti. Faceva parte della Banda Musicale di Terrasini e prestava servizio presso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. La sua bontà d’animo, la sua umiltà e il suo carattere mite resteranno nel ricordo di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

“Tiziana, giovane moglie di Giuseppe Licavoli e mamma di tre bambini, lascia un vuoto immenso nella sua famiglia e in tutta la nostra comunità – prosegue Maniaci – La sua scomparsa ci colpisce profondamente e ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e preziosa. In momenti come questo non esistono parole capaci di colmare un dolore così grande. Possiamo soltanto stringerci, con sincero affetto, ai familiari, agli amici e a tutti coloro che oggi piangono la perdita di Vito e Tiziana”.

“L’intera comunità di Terrasini si unisce nel cordoglio, condividendo il peso di una giornata che lascia tutti sgomenti e senza parole – conclude Maniaci – Ai loro cari giungano il nostro più sentito abbraccio e le più sincere condoglianze. Che Vito e Tiziana possano riposare in pace”.

“Tiziana, veglia sui tuoi bimbi”

Sui social sono in tanti a ricordare Tiziana Evola, la giovane mamma scomparsa prematuramente. “Gioia mia, stamattina mi sono svegliata con questa terribile notizia e il cuore si è spezzato – scrive Mariagrazia – Non è giusto che una mamma, che aveva ancora tanto amore da donare ai suoi figli, sia stata strappata alla vita così giovane”.

“Per tante cose nella vita si può trovare un rimedio, ma davanti a una perdita così non esistono parole capaci di guarire il cuore – aggiunge – Sono certa che oggi il cielo abbia accolto uno degli angeli più belli. Da lassù continua a vegliare sui tuoi figli e su tutte le persone che hai amato. Ti porterò sempre nel cuore. Ti voglio bene, tesoro mio”. “Fai buon viaggio amica mia, ti porterò sempre nel mio cuore”, scrive Erminia.

“È una coltellata al cuore ricevere questa notizia, Tiziana gioia mia, tu non sei stata solo una compagna di banco sei stata molto di più – le fa eco Carla – Sei stata sostegno morale e fisico quando le necessità lo richiedevano, sempre col sorriso, che ti contraddistingueva da tutte. Gioia ci siamo sentite recentemente e custodirò le tue parole sempre nel mio cuore. Vola alto adesso dove non c’è sofferenza. La tua bontà ti ha già aperto le porte del paradiso. Schiere di angeli ti staranno già portando verso la luce eterna. Ti voglio bene, veglia sui tuoi bimbi”.

Il dolore per la scomparsa di Vito Aluia

Anche Vito Aluia viene ricordato sui social. “La nostra comunità e in particolare l’Associazione Musicale Giacomo Puccini di Terrasini piange la scomparsa del nostro caro Vito Aluia – scrive Salvo – Vito è stato uno dei fondatori della nostra amata Associazione. La banda era la sua casa, il luogo in cui si sentiva pienamente se stesso. Con il suo adorato tamburo ha scandito il ritmo della nostra vita associativa, trasformando ogni prova e ogni concerto in un momento di pura magia. La sua dedizione e la sua passione resteranno per sempre un esempio e una guida per tutti noi, in particolare per i più giovani che si avvicinano alla musica con lo stesso entusiasmo che lui ci ha sempre trasmesso. Carissimo amico mio, grazie per la tua amicizia umile e sincera. Porterò sempre con me il ricordo del tuo sorriso e della tua generosità. Riposa in pace caro Vito”.

Dai social arriva anche il cordoglio dell’Associazione Musicale Giacomo Puccini di Terrasini: “Stimatissimo da tutti noi per il suo carattere sempre gentile e riservato. Era quello che alle prove lo trovavi già lì pronto, seduto al suo posto, sempre composto, sempre attento e silenzioso, lui dava ‘l’attacco’ col tamburo ad ogni marcia, e non ha mai smesso di pensare alla banda sebbene in quest’ultimo periodo della sua vita non riuscisse più a suonare. Continuerà sicuramente a splendere da lassù per tutti noi e lui continuerà a darci sempre il suo ‘attacco’ perchè le belle persone non si dimenticano mai”.