È morta la madre del boss Matteo Messina Denaro

PALERMO – Ha vissuto una vita intera nel rispetto dell’ortodossia mafiosa. Lei che è stata moglie e madre di due padrini.

È morta a 88 anni Lorenza Santangelo, sposata con Francesco Messina Denaro. Una unione da cui è nato il figlio Matteo.

Don Ciccio Messina Denaro è morto da latitante. Il corpo fu ritrovato nelle campagne trapanesi, indossava il vestito elegante per il funerale. Era il 30 novembre 1998.

Matteo Messina Denaro latitante c’è rimasto per troppo tempo fino al suo arresto nel gennaio 2023. Quando lo ammanettarono all’esterno della clinica La Maddalena di Palermo nel suo portafoglio i carabinieri del Ros trovarono, tra le altre cose, una foto dei genitori. Due fari nella sua vita da mafioso.

Lo ripeteva spesso nei diari che compilava e nelle lettere che smistava ai parenti più stretti. In particolare alla figlia Lorenza con cui per anni è stato in contrasto prima di ricucire il rapporto al crepuscolo della vita. I rapporti sono stati tesi anche fra la ragazza la nonna e le sorelle di Matteo, Rosalia e Patrizia, pure loro finite in carcere.

Un’intera famiglia ha abbracciato il credo mafioso e ne ha pagato le conseguenze. Lorenza Santangelo ha assistito all’arresto di figli, nipoti e cugini. Sempre in silenzio rintanata per anni nella casa di via Alberto Mario a Castelvetrano dove alla fine i carabinieri hanno trovato il biglietto decisivo per giungere alla cattura del latitante.

La sorella Rosalia aveva conservato il diario clinico nella gamba di una sedia.

Il giorno del funerale di Matteo Messina Denaro c’erano tutti i parenti, quelli liberi naturalmente.

Mancava la mamma, ormai anziana e malata. Ora è morta, nel silenzio in cui ha sempre vissuto. Il questore di Trapani Giuseppe Peritore ha vietato i funerali pubblici.