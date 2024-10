È morta la sciatrice Matilde Lorenzi: caduta in val Senales

Fatale una drammatica caduta durante l'allenamento

VAL SENALES (BOLZANO) – È morta Matilde Lorenzi, la sciatrice caduta lunedì in val Senales durante una sessione di allenamento. A darne notizia il ministero della Difesa.

La dinamica dell’incidente

Una sbandata ad alta velocità, gli sci che si divaricano e un colpo violentissimo di faccia sulla neve della Val Senales. Poi, in una frazione di secondo, un attacco che si sgancia e lo spaventoso volo fuori pista.

La 19enne Matilde Lorenzini, 20 anni li avrebbe compiuti il prossimo 15 novembre, era impegnata con gli allenatori della Nazionale azzurra (è in squadra C) in un test ai 3.100 metri, lungo la pista Gravand G1, quando è stata protagonista del pauroso incidente.

Immediati i soccorsi per l’atleta, intubata e trasferita in elicottero all’ospedale di Bolzano. I primi rilievi da parte dei carabinieri avrebbero appurato come il tracciato fosse in regola e le recinzioni al loro posto, ma oggi saranno effettuate ulteriori verifiche.