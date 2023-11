È morto Charlie Munger, storico braccio destro di Warren Buffett: aveva 99 anni

Mancava poco più di un mese al suo centesimo compleanno

WASHINGTON – È morto Charlie Munger, storico braccio destro di Warren Buffet. L’investitore statunitense è deceduto martedì mattina al California hospital all’età di 99 anni, a poco più di un mese dal suo centesimo compleanno.

La storia di Charlie Munger

Munger e Buffett iniziarono ad acquistare azioni della Berkshire Hathaway nel 1962 per 7 e 8 dollari per azione, e presero il controllo dell’industria tessile del New England nel 1965. Martedì le azioni sono cresciute fino a 546.869 dollari. Durante tutto il tempo in cui lavorarono insieme, Buffett e Munger vissero a più di 2.400 chilometri di distanza, ma Buffett disse che avrebbe chiamato Munger a Los Angeles o Pasadena per consultarsi su ogni decisione importante che avesse preso.

I due uomini condividevano idee di investimento e occasionalmente acquistavano le stesse società negli anni ’60 e ’70. Munger divenne vicepresidente della Berkshire nel 1978 e presidente di Wesco Financial nel 1984. Da qui, una lunga cavalcata nel mondo della finanza, che li ha portati ad essere tra gli investitori più popolari e stimati in tutti gli Stati Uniti e non solo.