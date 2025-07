È morto il giornalista Nino Martinez, aveva compiuto 100 anni a novembre

Si è spento nella sua casa

PALERMO – Si è spento, nella notte, Nino Martinez. Nino Martinez è morto nella sua casa di Palermo assistito dalla moglie Maria Stella.

Martinez aveva compiuto 100 anni nello scorso autunno. Il giorno del compleanno aveva festeggiato con i colleghi e gli amici in Assostampa.

Nino Martinez, nato a Palermo, classe 1924, aveva la tessera numero 51296, aveva partecipato con gioia a tutti gli eventi dei Gruppo giornalisti pensionati ed era stato presente anche all’ultimo congresso dell’associazione nel 2022 a San Paolo hotel di Palermo.

La sua storia professionale comincia con la collaborazione con Il Travaso, poi nel 1942 approda al Giornale di Sicilia e nel ’54 l’assunzione in via Lincoln. Cronaca bianca e un fiume di aforismi che incantano colleghi e capi.

Da redattore passa alla cronaca nera, agli interni, esteri, sport. E continua a scrivere libri come ll placido On. (1993), Vocabolario per turisti antipatici (2001), Bianco e nero (2004), Parole in rivolta (2011) e Colpi di fulmine (2017).