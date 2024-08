Edy Tamajo e il ruolo di Forza Italia: “Il partito deve puntare sui giovani”

L'assessore alle Attività produttive e le prossime mosse

PALERMO – “Dal 6 all’8 settembre, Forza Italia ha scelto Bellaria come teatro per la sua convention nazionale dedicata ai giovani. Un appuntamento importante, non solo per lanciare nuove forze nel partito, ma anche per consolidare il ruolo di Forza Italia nel panorama politico nazionale”. Sono le parole dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Edy Tamajo e il ruolo di Forza Italia

Tamajo parla del “ruolo di Forza Italia che, oggi più che mai, appare centrale in un contesto dove il Terzo Polo sembra essere svanito, lasciando un vuoto che i moderati possono e devono colmare”.

“Ma per continuare a crescere e restare in linea con i tempi – aggiunge l’esponente azzurro -, il partito sa che deve puntare sui giovani, quella componente fondamentale che può garantire non solo il ricambio generazionale, ma anche un’iniezione di idee fresche e innovative”.