Elezioni regionali, tutti i voti dei candidati all’Ars di Agrigento

Il primo partito è la Democrazia cristiana di Totò Cuffaro
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La lista della Democrazia cristiana è la più forte alle elezioni regionali in provincia di Agrigento. È la provincia di origine del suo leader, Totò Cuffaro. Seguono Forza Italia e i Popolati-autonomisti. Restano da scrutinare alcune sezioni.
LISTA N. 1 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 ALAIMO GIUSEPPE CANICATTI’ (AG), 31-12-1994 1.586 2 COSENTINO CHIARA LICATA (AG) 05-04-1975 322 3 FANARA SALVATORE AGRIGENTO, 14-07-1990 5.249 4 NOTONICA MARINELLA AGRIGENTO 31-07-1967 1.405 5 PACE CARMELO RIBERA (AG), 08-02-1971 7.719 6 TERRANA DECIO GROTTE (AG) 26-02-1958 2.254 TOTALE 18535
LISTA N. 2 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 BATTAGLIA ROBERTO AGRIGENTO, 04-07-1977 176 2 CANI GAETANO CANICATTI’ (AG) 05-10-1958 2.362 3 DALLI CARDILLO MARIA AGRIGENTO, 26-02-1966 40 4 MANISCALCO MARZIA TRIESTE 31-08-1976 263 5 MICELI CIRO SCIACCA (AG), 15-11-1978 745 6 MONTE SALVATORE ACCURSO MARIA SCIACCA (AG) 15-04-1985 1.867 TOTALE 5453
LISTA N. 3 SICILIANI LIBERI Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 PAGLIARO MARIO PALERMO, 15-09-1969 3 2 ESPOSITO RAFFAELLA CATANIA 03-10-1971 13 3 MANZO ANNA PALERMO, 01-01-1961 5 4 LO DICO MARCO PALERMO 09-07-1973 24 5 CAPPELLO GIOVANNI RAGUSA, 09-03-1961 0 6 NORRITO ANTONIO PALERMO 11-03-1966 0 TOTALE 45
LISTA N. 4 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 DI PAOLA FABRIZIO SCIACCA, 16-10-1962 2.890 2 LO GIUDICE CALOGERO Detta/o RINO CALTANISSETTA 26-10-1969 1.565 3 AGNELLO DECIMO PALERMO, 20-01-1979 1.326 4 PENDOLINO GIUSEPPE ARAGONA (AG) 23-06-1964 1.830 5 PALMINTERI SERAFINA SCIACCA (AG), 05-05-1975 87 6 DI LORENZO CHIARA PALERMO 01-11-1986 4 TOTALE 7702
LISTA N. 5 POPOLARI E AUTONOMISTI Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 DI MAURO GIOVANNI Detta/o ROBERTO AGRIGENTO, 27-06-1956 6.719 2 GALLUZZO ASSUNTA PFORZHEIM (D) 18-09-1966 613 3 GULISANO GIULIA AGRIGENTO, 03-01-1987 1.366 4 INTORRE DYANA CANICATTI’ (AG) 18-10-1955 2.146 5 LICATA DOMENICO Detta/o MIMMO LA LICATA CANICATTI’ (AG), 29-09-1976 2.650 6 MAGLIO VITO FAVARA (AG) 06-04-1966 2.082 TOTALE 15576
LISTA N. 6 PARTITO DEMOCRATICO Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 CATANZARO MICHELE SCIACCA (AG), 04-04-1981 7.626 2 MARTELLO SALVATORE Detta/o TOTO’ LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 04-10-1956 915 3 MAZZA VITA MARIA AGRIGENTO, 19-01-1975 372 4 PASSARELLO CALOGERO RAOUL RAFFADALI (AG) 23-09-1980 878 5 VELLA STELLA RAFFADALI (AG), 04-06-1971 577 6 ZARCONE ANTONIO FAVARA (AG) 16-10-1953 332 TOTALE 10700
LISTA N. 7 SICILIA VERA Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 BONSIGNORE NICOLETTA LICATA (AG), 05-10-1984 204 2 CHIARELLI EDUARDO RACALMUTO (AG) 05-08-1964 285 3 MALLUZZO SALVATORE AGRIGENTO, 11-07-1994 1.615 4 MARULLO SALVATORE AGRIGENTO 22-06-1980 98 5 NICOLOSI SALVATORE LICATA (AG), 09-09-1965 194 TOTALE 2396
LISTA N. 8 FORZA ITALIA Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 GALLO AFFLITTO RICCARDO ANTONIO Detta/o GALLO MONTEVIDEO (Uruguay), 30-10-1967 5.716 2 LA ROCCA MARGHERITA IN RUVOLO Detta/o RITA MONTEVAGO (AG) 30-12-1961 4.269 3 FONTANA VINCENZO ANTONIO AGRIGENTO, 16-04-1952 1.950 4 FIACCABRINO ALESSANDRA AGRIGENTO 27-03-1983 1.421 5 SALVAGGIO LUIGI SAN CATALDO (CL), 18-07-1977 3.019 6 VINCENTI ANTONIO LICATA (AG) 13-11-1961 757 TOTALE 17132
LISTA N. 9 ORGOGLIO SICULO CON CATENO Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 LO BRACCO GIANLUCA LICATA (AG), 30-09-1984 36 2 MARCHETTA GERLANDO AGRIGENTO 27-12-1987 183 3 SICURELLO GIUSEPPE HOMBERG (D), 18-01-1974 143 4 VASSALLO ANETTE SPEYER (D) 04-04-1972 14 5 VELLA ROSARIO GIOACCHINO CANICATTI’ (AG), 06-12-1997 1 6 VIZZINI MYRIAM AGRIGENTO 05-03-2000 104 TOTALE 481
LISTA N. 10 MOVIMENTO 5 STELLE 2050 Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 DI CARO GIOVANNI AGRIGENTO, 17-11-1974 2.901 2 ERSINI SALVATORE AGRIGENTO 15-05-1983 1.741 3 CAMBIANO ANGELO LICATA (AG), 04-06-1973 3.541 4 CARLISI MARCELLA AGRIGENTO 16-03-1973 110 5 CASTROGIOVANNI FRANCESCO SVIZZERA, 19-10-1969 372 6 BELLICOSI VERONICA SCIACCA (AG) 31-07-1991 278 TOTALE 8943
LISTA N. 11 FRATELLI D’ITALIA Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 MANGIACAVALLO MATTEO SCIACCA (AG), 09-07-1972 459 2 SAVARINO GIUSEPPA Detta/o GIUSI GELA (CL) 11-08-1974 6.623 3 ANTINORO PAOLA AGRIGENTO, 14-05-1983 130 4 CIRILLO GIOVANNI LICATA (AG) 22-01-1978 723 5 DI CARO GIOVANNI VILLINGEN (D), 05-06-1972 2.243 6 MARCHESE RAGONA LILIANA Detta/o DANIELA AGRIGENTO 29-07-1972 1.465 TOTALE 11643
LISTA N. 12 CENTO PASSI PER LA SICILIA Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 AQUILINO PIETRO CANICATTI’ (AG), 25-01-1963 408 2 FONTANA VINCENZO NARO (AG) 17-09-1955 412 3 GALVANO ANGELA MARIA SERENA Detta/o ANGELA AGRIGENTO, 14-04-1978 629 4 MALLIA MARIO CASTELTERMINI (AG) 20-06-1960 814 5 MONTALBANO GIUSEPPE SCIACCA (AG), 16-06-1967 1.477 6 MONTELEONE MARIA TERESA Detta/o TERESA SOLETTA (CH) 10-06-1966 202 TOTALE 3942
LISTA N. 13 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze 1 PULLARA CARMELO LICATA (AG), 06-10-1972 8.023 2 D’ANGELO CARMELO PALERMO 26-07-1978 3.110 3 LATTUCA SANTINA Detta/o SABRINA AGRIGENTO, 01-09-1977 1.414 4 LAURICELLA ANTONINO ROCOURT (B) 09-11-1968 978 5 SACCO PAOLINA RAFFADALI (AG), 13-09-1973 410 6 SCIABBARRA’ CESARE AGRIGENTO 20-03-1967 422 TOTALE 14357
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