 Elezioni regionali, tutti i voti dei candidati all'Ars di Agrigento

Elezioni regionali, tutti i voti dei candidati all’Ars di Agrigento

Il primo partito è la Democrazia cristiana di Totò Cuffaro
LO SPOGLIO
di
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La lista della Democrazia cristiana è la più forte alle elezioni regionali in provincia di Agrigento. È la provincia di origine del suo leader, Totò Cuffaro. Seguono Forza Italia e i Popolati-autonomisti. Restano da scrutinare alcune sezioni.

LISTA N. 1 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1ALAIMO GIUSEPPECANICATTI’ (AG), 31-12-19941.586
2COSENTINO CHIARALICATA (AG) 05-04-1975322
3FANARA SALVATOREAGRIGENTO, 14-07-19905.249
4NOTONICA MARINELLAAGRIGENTO 31-07-19671.405
5PACE CARMELORIBERA (AG), 08-02-19717.719
6TERRANA DECIOGROTTE (AG) 26-02-19582.254
TOTALE18535

LISTA N. 2 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1BATTAGLIA ROBERTOAGRIGENTO, 04-07-1977176
2CANI GAETANOCANICATTI’ (AG) 05-10-19582.362
3DALLI CARDILLO MARIAAGRIGENTO, 26-02-196640
4MANISCALCO MARZIATRIESTE 31-08-1976263
5MICELI CIROSCIACCA (AG), 15-11-1978745
6MONTE SALVATORE ACCURSO MARIASCIACCA (AG) 15-04-19851.867
TOTALE5453

LISTA N. 3 SICILIANI LIBERI
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1PAGLIARO MARIOPALERMO, 15-09-19693
2ESPOSITO RAFFAELLACATANIA 03-10-197113
3MANZO ANNAPALERMO, 01-01-19615
4LO DICO MARCOPALERMO 09-07-197324
5CAPPELLO GIOVANNIRAGUSA, 09-03-19610
6NORRITO ANTONIOPALERMO 11-03-19660
TOTALE45

LISTA N. 4 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1DI PAOLA FABRIZIOSCIACCA, 16-10-19622.890
2LO GIUDICE CALOGERO
Detta/o RINO		CALTANISSETTA 26-10-19691.565
3AGNELLO DECIMOPALERMO, 20-01-19791.326
4PENDOLINO GIUSEPPEARAGONA (AG) 23-06-19641.830
5PALMINTERI SERAFINASCIACCA (AG), 05-05-197587
6DI LORENZO CHIARAPALERMO 01-11-19864
TOTALE7702

LISTA N. 5 POPOLARI E AUTONOMISTI
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1DI MAURO GIOVANNI
Detta/o ROBERTO		AGRIGENTO, 27-06-19566.719
2GALLUZZO ASSUNTAPFORZHEIM (D) 18-09-1966613
3GULISANO GIULIAAGRIGENTO, 03-01-19871.366
4INTORRE DYANACANICATTI’ (AG) 18-10-19552.146
5LICATA DOMENICO
Detta/o MIMMO LA LICATA		CANICATTI’ (AG), 29-09-19762.650
6MAGLIO VITOFAVARA (AG) 06-04-19662.082
TOTALE15576

LISTA N. 6 PARTITO DEMOCRATICO
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1CATANZARO MICHELESCIACCA (AG), 04-04-19817.626
2MARTELLO SALVATORE
Detta/o TOTO’		LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 04-10-1956915
3MAZZA VITA MARIAAGRIGENTO, 19-01-1975372
4PASSARELLO CALOGERO RAOULRAFFADALI (AG) 23-09-1980878
5VELLA STELLARAFFADALI (AG), 04-06-1971577
6ZARCONE ANTONIOFAVARA (AG) 16-10-1953332
TOTALE10700

LISTA N. 7 SICILIA VERA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1BONSIGNORE NICOLETTALICATA (AG), 05-10-1984204
2CHIARELLI EDUARDORACALMUTO (AG) 05-08-1964285
3MALLUZZO SALVATOREAGRIGENTO, 11-07-19941.615
4MARULLO SALVATOREAGRIGENTO 22-06-198098
5NICOLOSI SALVATORELICATA (AG), 09-09-1965194
TOTALE2396
LISTA N. 8 FORZA ITALIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1GALLO AFFLITTO RICCARDO ANTONIO
Detta/o GALLO		MONTEVIDEO (Uruguay), 30-10-19675.716
2LA ROCCA MARGHERITA IN RUVOLO
Detta/o RITA		MONTEVAGO (AG) 30-12-19614.269
3FONTANA VINCENZO ANTONIOAGRIGENTO, 16-04-19521.950
4FIACCABRINO ALESSANDRAAGRIGENTO 27-03-19831.421
5SALVAGGIO LUIGISAN CATALDO (CL), 18-07-19773.019
6VINCENTI ANTONIOLICATA (AG) 13-11-1961757
TOTALE17132
LISTA N. 9 ORGOGLIO SICULO CON CATENO
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1LO BRACCO GIANLUCALICATA (AG), 30-09-198436
2MARCHETTA GERLANDOAGRIGENTO 27-12-1987183
3SICURELLO GIUSEPPEHOMBERG (D), 18-01-1974143
4VASSALLO ANETTESPEYER (D) 04-04-197214
5VELLA ROSARIO GIOACCHINOCANICATTI’ (AG), 06-12-19971
6VIZZINI MYRIAMAGRIGENTO 05-03-2000104
TOTALE481

LISTA N. 10 MOVIMENTO 5 STELLE 2050
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1DI CARO GIOVANNIAGRIGENTO, 17-11-19742.901
2ERSINI SALVATOREAGRIGENTO 15-05-19831.741
3CAMBIANO ANGELOLICATA (AG), 04-06-19733.541
4CARLISI MARCELLAAGRIGENTO 16-03-1973110
5CASTROGIOVANNI FRANCESCOSVIZZERA, 19-10-1969372
6BELLICOSI VERONICASCIACCA (AG) 31-07-1991278
TOTALE8943
LISTA N. 11 FRATELLI D’ITALIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1MANGIACAVALLO MATTEOSCIACCA (AG), 09-07-1972459
2SAVARINO GIUSEPPA
Detta/o GIUSI		GELA (CL) 11-08-19746.623
3ANTINORO PAOLAAGRIGENTO, 14-05-1983130
4CIRILLO GIOVANNILICATA (AG) 22-01-1978723
5DI CARO GIOVANNIVILLINGEN (D), 05-06-19722.243
6MARCHESE RAGONA LILIANA
Detta/o DANIELA		AGRIGENTO 29-07-19721.465
TOTALE11643

LISTA N. 12 CENTO PASSI PER LA SICILIA
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1AQUILINO PIETROCANICATTI’ (AG), 25-01-1963408
2FONTANA VINCENZONARO (AG) 17-09-1955412
3GALVANO ANGELA MARIA SERENA
Detta/o ANGELA		AGRIGENTO, 14-04-1978629
4MALLIA MARIOCASTELTERMINI (AG) 20-06-1960814
5MONTALBANO GIUSEPPESCIACCA (AG), 16-06-19671.477
6MONTELEONE MARIA TERESA
Detta/o TERESA		SOLETTA (CH) 10-06-1966202
TOTALE3942
LISTA N. 13 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER
OrdineCognome NomeLuogo, Data di NascitaPreferenze
1PULLARA CARMELOLICATA (AG), 06-10-19728.023
2D’ANGELO CARMELOPALERMO 26-07-19783.110
3LATTUCA SANTINA
Detta/o SABRINA		AGRIGENTO, 01-09-19771.414
4LAURICELLA ANTONINOROCOURT (B) 09-11-1968978
5SACCO PAOLINARAFFADALI (AG), 13-09-1973410
6SCIABBARRA’ CESAREAGRIGENTO 20-03-1967422
TOTALE14357
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