Enna, studenti contrari all’accorpamento: occupati due licei

Chiedono di incontrare l'assessore Turano e il provveditore agli studi

ENNA – Gli studenti del liceo scientifico Farinato e quelli del Colajanni, che comprende il liceo classico, scienze umane e musicale hanno occupato a Enna gli istituti per protestare contro l’accorpamento delle scuole.

Protestano da giorni, dopo la decisione della conferenza provinciale di riunire i due licei “nonostante – scrivono in un documento gli studenti – Enna rientri tra i territori con condizioni disagevoli, come, la viabilità precaria, incapace di assicurare tempi sostenibili di percorrenza e, con una densità demografica in calo. È chiaro che gli istituti ennesi abbiano la necessità di usufruire delle deroghe previste dalla legge”.

L’accorpamento avrebbe come conseguenza la riduzione del personale docente e dei servizi scolastici, così come la perdita di identità per gli istituti coinvolti. Lunedì prossimo è stata indetta una mobilitazione alla quale parteciperanno anche i genitori degli alunni ed il personale scolastico con un corteo e un sit-in piazza prefettura.

Gli allievi chiedono un incontro con il prefetto, con il provveditore agli studi e con l’assessore regionale dell’Istruzione Girolamo Turano.