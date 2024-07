Il festival alle Eolie tra arte, musica e cultura

il festival dal 5 al 7 luglio alle Eolie

Via all’EOLIE MUSIC FEST, con un’imperdibile kick off a Capo d’Orlando Marina (ME)* nella serata di giovedì 4 luglio. Il festival permette agli spettatori di godere di musica live e di performance artistiche inedite immersi in uno scenario naturale senza precedenti.

Un cartellone di attività, in scena a Salina, Lipari e Panarea, che si sviluppa attraverso numerose proposte ricche di valore e qualità. Replanting Human Beings è il progetto fotografico, prodotto e supportato da 2 Changing Art, dell’artista siciliano Giuseppe La Spada per riconnettersi con la natura.

“La vera urgenza è quella di rivedere l’approccio del genere umano, con nuove consapevolezze e nuovi innesti, fluidi non contaminati capaci di dare ancora delle chance alla nostra sopravvivenza, non solo in senso temporale, ma soprattutto in senso valoriale e spirituale” commenta l’artista.

Una performance immersa nella natura che raccoglie in sé molteplici sfaccettature. Un rituale che fa avvicinare i protagonisti della performance alla natura, stimolando il pensiero tra i protagonisti e gli spettatori. Sabato 6 luglio, a Lipari, gli scatti del progetto saranno presentati in occasione della Green Agorà. Una discussione aperta al pubblico che esalti i temi principali e diffonda una cultura più rispettosa dell’ambiente.

La novità

Ogni giorno, trasformandosi in un hub galleggiante, la barca Swatch Art Peace Hotel si muoverà nei luoghi del festival. Tre artisti italiani (che in passato sono stati ospitati nell’omonima residenza artistica a Shanghai), saliranno a bordo portando alle Eolie tre interventi tra art talks, performance e installazioni. L’artista S.O.B. Stefano Ogliari Badessi darà vita a Il ballo delle Sirene: alla ricerca di materiali naturali presenti sulle Isole e trovando ispirazione dall’arte tradizionale siciliana del ricamo. Sauromane (Sauro Manetti) porterà a Lipari la magia della luminescenza con la mostra Preziosi sommersi, una seconda possibilità. Ad aprire il concerto di Diodato ed Elisa il 7 luglio a Panarea sarà invece la sound designer Chiara Luzzana. Chiara regalerà nuove sonorità rubate all’ambiente marino: durante la sua performance registrerà dal vivo i suoni degli spettatori e dell’ambiente circostante creando in tempo reale un’opera d’arte sonora, la Canzone del Mare.

Line up del festival

La line up completa del festival comprende grandi artisti e nuove proposte, per abbracciare i gusti di tutti. I concerti avranno inizio il 5 luglio a Salina, per poi spostarsi sabato 6 luglio a Lipari e domenica 7 luglio a Panarea. A calcare il ponte del veliero Sigismondo, l’iconica imbarcazione su cui si svolgeranno i live set ci saranno Diodato, Elisa, Subsonica, Willie Peyote, Erlend Øye (from Kings Of Convenience), Ensi & Nerone (BRAVA GENTE), Serena Brancale, Marlene Kuntz, Dj Ralf, Silent Bob & Sick Budd e -in occasione della Burn Energy Night di sabato 6 luglio- i dj Boss Doms, Lollino e Hannes Bieger(live).