Esce di strada con l’auto e resta 5 ore in bilico su un burrone: salvato a Reggio Emilia

L'incidente nella notte, il salvataggio è avvenuto questa mattina

1' DI LETTURA

È rimasto per ben 5 ore in bilico con l’auto su un burrone. È quanto accaduto a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

Questa mattina, poco dopo le 7, i carabinieri della tenenza di Scandiano, i vigili del fuoco di Reggio Emilia, il soccorso alpino e i sanitari, sono intervenuti in località Caselle San Pietro del comune di Viano dopo che un’auto, guidata da un 54enne, era uscita di strada ed era rimasta in bilico su un burrone. Giunti sul luogo carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e tratto il salvo il 54enne.

L’uomo una volta estratto dal veicolo è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Reggio Emilia.

Secondo una prima ricostruzione l’auto è fuoriuscita di strada intorno alle 2.30 di questa notte. Il conducente non è riuscito nell’immediato a raggiungere il telefono che gli era caduto dalla tasca finendo nell’abitacolo del mezzo. Molto lentamente ed evitando movimenti bruschi, l’uomo intorno alle 6.30 è riuscito a prendere il telefono e a chiamare il padre che ha allertato i soccorsi. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente.